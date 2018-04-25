روحاني: ترمب مجرد تاجر ولا يفقه في السياسة

جدد الرئيس الإيراني حسن روحاني، هجومه على الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب إعلان الأخير عزم الولايات المتحدة مراجعة الاتفاق النووي الايراني، وقال إن " ترمب مجرد تاجر ومشيد للأبراج ولا يفقه في السياسة"، على حد تعبيره.

ووفقا لوكالة أنباء التلفزيون الإيراني IRIB فقد قال روحاني في كلمة له في مدينة تبريز الأربعاء، إن تصريحات ترمب التي وصف فيها الاتفاق النووي بالسيئ والخطير، تدل على أنه "لا يعرف شيئاً عن السياسة والحقوق والاتفاقات الدولية".

وخاطب الرئيس الإيراني ترمب بالقول: "أنت مجرد تاجر لا تفقه بعالم السياسة، إن مشكلتنا اليوم هي أننا نواجه ساسة لا يدركون أبعاد تصريحاتهم وقراراتهم".

وبينما يبذل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى أميركا، محاولات أخيرة للتوسط بين طهران وواشنطن للحيلولة دون إعلان ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني بحلول 12مايو/أيار المقبل، صعدت إيران من لهجتها وهددت بالعودة للبرنامج النووي وتخصيب اليورانيوم والخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قال في تصريح لوكالة "أسوشييتد برس" الثلاثاء، إنه لو خرجت أميركا من الاتفاق النووي فسوف لن تكون إيران مقيدة بأي من تعهداتها الدولية في إطار هذا الاتفاق ستستأنف تخصيب اليورانيوم بشكل أوسع بكثير من القيود التي حددها الاتفاق".

وأضاف أن الخروج من معاهدة حظر الانتشار النووي "ان بي تي" يعد أحد خيارات طهران فيما لو خرجت أميركا من الاتفاق النووي وبطبيعة الحال فإن الحكومة لا تدعم مثل هذا الخيار إلا أن هنالك قوى في إيران تريد ذلك"، حسب تعبيره.