مراسلون بلا حدود: إيران في قعر قائمة حرية الإعلام

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" إن #إيران احتلت المرتبة 164 من أصل 180 دولة في قائمة حرية الإعلام للعام 2018، كما أنها من بين أكثر 5 دول تقوم بسجن الصحافيين.

وفي تقريرها الأخير حول حرية الإعلام في العالم، حذرت " #مراسلون_بلا_حدود" من "تزايد الكراهية" ضد الصحافيين والتشجيع على مواجهتهم وفرض المعلومات عليهم من قبل الأنظمة المتسلطة.

وتصدرت أعلى القائمة لحرية وسائل الإعلام في العالم كل من النرويج والسويد وهولندا. أما البلدان الأخيرة في حرية الإعلام فهي: كوريا الشمالية ثم إريتريا وتركمانستان.

ووفقاً لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن إيران لم تحقق أي تقدم خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، ولا تزال "في نهاية القائمة".

وأكدت المنظمة أن إيران لا تزال منذ عام 2011 من بين الدول الخمس في أسفل القائمة في مجال سجن أكبر عدد من الصحافيين، وقبل عام واحد من ذلك كانت أقل من تلك المرتبة.

يذكر أن إيران تسجن حاليا 23 صحافيا وتلاحق مئات النشطاء عبر مواقع التواصل حيث تقوم الأجهزة الأمنية باستدعائهم واعتقالهم وسجن الكثير منهم.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد كشفت في تقريرها العالمي 2018 أن سجل الحكومة الإيرانية الحقوقي في العام 2017 كان سيئا وتخلله القمع والانتهاكات المتعلقة بكل من حرية التعبير، حيث استدعت قوات الأمن والاستخبارات عشرات الصحافيين والناشطين البارزين على مواقع التواصل الاجتماعي، وضايقتهم واعتقلت بعضا منهم.