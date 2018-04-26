للسيطرة على الاحتجاجات.. إيران تلغي ترخيص تلغرام

في ظل استمرار الاحتجاجات والإضرابات التي تعم أنحاء مختلفة من #إيران، ألغت السلطات الإيرانية ترخيص تطبيق #تلغرام للتواصل الاجتماعي وهو الأكثر شعبية في البلاد، حيث يستخدمه حوالي 45 مليون مواطن، وكان له دور كبير في تنسيق الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ووفقا لوكالة "فارس"، فقد أعلنت شركة البنى التحتية للاتصالات الحكومية الإيرانية، عن إلغاء ترخيص تواجد خوادم تطبيق التراسل الفوري للتلغرام (CDN) في إيران.

وأوضحت في بيان أن الشركة تلقت إخطارا عصر الأربعاء من أمين عام المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي ورئيس المركز الإيراني للفضاء الافتراضي، ألغي بموجبه الترخيص الصادر عام 2016 بخصوص تواجد خوادم تطبيق التراسل الفوري للتلغرام (CDN) في إيران.

وأشارت الشركة المشغلة للتلغرام إلى أنها كلفت بفصل هذه الخوادم من الشبكة، ومن ثم ستحال حركة هذا التطبيق إلى شبكة الاتصالات الدولية للبلاد.

وكانت السلطات الإيرانية قد أمهلت جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة للتحول لتطبيقات التواصل الداخلية مع إعلان حظر التطبيقات ومواقع التواصل الأجنبية مما سيؤدي إلى عزل إيران عن العالم.

وكان مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، أعلن في خطوة رمزية عن إغلاق قناته عبر تلغرام بسبب ما قال إنه "من أجل حماية المصالح الوطنية وإلغاء احتكار الفضاء الإلكتروني من قبل التطبيقات الأجنبية".

كما أعلن الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية عن إغلاق الحساب الرسمي للرئيس حسن روحاني على شبكة التواصل الاجتماعي "تلغرام"، وذلك دعما للشبكات المحلية البديلة.

وتروج السلطات الإيرانية لاستخدام التطبيقات المحلية الإيرانية مثل "سروش" و "كب" الداخليتين، لكن نوابا وناشطين احتجوا على ذلك، قائلين إن المواطنين لا يثقون بالتطبيقات الداخلية.

ويمتلك الحرس الثوري الإيراني 51% من أسهم شركة الاتصالات الإيرانية، ما يمكنه من السيطرة على التطبيقات الداخلية، بالإضافة إلى الجيش الإلكتروني التابع لوزارة الاستخبارات، والذي يقوم بمراقبة مستخدمي الإنترنت والاتصالات والقنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، ويزوّد القضاء بقوائم من يعارضون النظام أو يتبادلون معلومات يعتبرها الحرس مصدر خطر على النظام.