لماذا أطلق الإيرانيون هاشتاغ #ظريف_كذاب #ZarifIsALiar ؟

أطلق المستخدمون الإيرانيون عبر مواقع التواصل هاشتاغ #ZarifIsALiar أي " #ظريف_كذاب" وذلك رداً على دفاع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلده وتزويره للحقائق، بحسب ناشطين إيرانيين.

وكان ظريف قد ادعى خلال كلمة أمام "مجلس العلاقات الخارجية" وهو مركز فكري في نيويورك، أنه ليس هناك اضطهاد للأقليات في إيران وأن السلطات لا تفرض الحجاب الإجباري، كما أنه لا يتم اعتقال أحد بسبب آرائه"، ما أدى إلى سخط عام للإيرانيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتبروا هذه التصريحات بأنها "كاذبة" جملة وتفصيلا.

واعتبرت منظمات حقوقية أن تصريحات ظريف متناقضة مع الواقع ومع القمع الذي تعرض له النساء والأقليات وباقي شرائح الشعب الإيراني يوميا والانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان على أيدي أجهزة النظام المتشدد في طهران.

وانطلقت حملة عبر موقع "تويتر" منذ مساء الأربعاء ضد وزير الخارجية الإيراني حيث نشر ناشطون صورا، ومقاطع عن القمع في إيران مع هاشتاغ #ZarifIsALiar .

من جهتها، اتهمت منظمات حقوقیة ظریف بالتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان من خلال الكذب وقلب الحقائق وتقديم صورة وردية عن النظام الإيراني وسلوكه للعالم.

يذكر أن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد استمع خلال دورته الـ 37 في شهر مارس الماضي، إلى آخر تقرير شامل حول تدهور أوضاع حقوق الإنسان في إيران خاصة خلال حقبة الرئيس الإيراني حسن روحاني.

وأكد التقرير أن الإعدامات العشوائية مستمرة وأن الانتهاكات في تزايد ضد النشطاء والمعارضين والصحافة والأقليات القومية الدينية والنساء.