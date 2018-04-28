تطبيق إيراني يحمل شعارات "الموت لأميركا".. وجوائز للتسجيل

تعمل إيران على ترويج تطبيق تراسل جديد يحمل عدة رموز تعبيرية "إيموجي Emoji" بها شعارات "الموت لأميركا"، وذلك في محاولة منها لفرض التطبيق المطور محلياً كبديل لتطبيق "تيلغرام Telegram"، الذي تلقي السلطات الإيرانية باللوم عليه في التسبب بالاضطرابات الأخيرة في الدولة.

التطبيق الجديد المسمى "سوروش Soroush" به عدة رموز تعبيرية لسيدات يرتدين الحجاب، إحداهن تحمل صورة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، بينما الأخريات يحملن شعارات "الموت لأميركا" و"الموت لإسرائيل".

وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني عن جوائز تتمثل في عملات ذهبية لأول 5 مشتركين يقومون بتنزيل والتسجيل في تطبيق "سوروش" على أجهزتم اللوحية. الحرس الثوري أعلن عن المسابقة على صفحته بتطبيق "تيلغرام".

وكان المرشد الأعلى الإيراني هو أول المسجلين في التطبيق الجديد، بحسب ما ورد في شبكة "بي بي سي BBC"، حيث أعلن عن إغلاق حسابه في "تيلغرام" وتدشين حسابه الجديد في "سوروش".

ويقدر عدد المستخدمين الإيرانيين لتطبيق "تيلغرام" بحوالي 50 مليون مستخدم. أما تطبيق "سوروش"، المسجل به حوالي 5 ملايين مستخدم حتى الآن، يشبه إلى حد كبير تطبيق "تيلغرام" في جميع خصائصه، إلا أنه لا يحمل نفس الخصوصية، حيث إنه لا يوجد أي تأكيد من المسؤولين بشأن الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمستخدمين.

وتقول إحدى النكات المتداولة حاليا على وسائل التواصل الاجتماعي إن الإشعارات الثلاثة الخاصة بالتطبيق الجديد (والتي تزيد بإشعار واحد على الإشعارين الخاصين بتطبيق "تيلغرام") تدل على أن ضابط مخابرات يقوم بقراءة الرسالة إضافة إلى المرسل والمتلقي.

يذكر أن إيران تحظر استخدام العديد من التطبيقات داخل المؤسسات العامة، وسط أنباء عن أن السلطات الإيرانية قد تحظر تطبيق "تيلغرام" قريباً. وتريد السلطات الإيرانية أن تفرض قوانينها على التطبيق الشائع استخدامه في إيران، إلا أن المطور الروسي للتطبيق، بافل ديوروف، يشدد على أن "تيلغرام" تتمسك بالحرية والخصوصية.

وقد تم حجب "تيلغرام" مؤخراً في روسيا بعد أن رفض ديوروف كشف بعض الرموز المشفرة للسلطات هناك.

يأتي ذلك فيما يستخدم المرشد الأعلى في إيران، ورئيسها حسن روحاني وكبار المسؤولين، حساباتهم في موقع التواصل "تويتر" بكثافة، في الوقت الذي تحجب فيه السلطات "تويتر" رسمياً في إيران. والمرشد علي خامنئي يمتلك 7 حسابات على "تويتر" بلغات مختلفة. كما أن مكتب المرشد ما زال نشطاً على "فيسبوك".