كم دفعت قطر لقاسم سليماني في صفقة الملايين المسربة؟

ظهر اسم قاسم سليماني على رأس صفقة قطر المشبوهة التي سربت تفاصيلها صحيفة واشنطن بوست الأميركية، السبت، وأثارت ضجة كبيرة بعد تأكيد تقديم قطر مساعدات مالية لأقطاب الإرهاب الشيعي والسني في المنطقة.

وكشفت الصحيفة الأميركية قيام قطر بدفع مبلغ 360 مليون دولار لإرهابيين في العراق، لأجل الإفراج عن عدد من مواطنيها وأفراد من الأسرة الحاكمة اختطفوا في العراق عام 2015.

وتوضح المراسلات النصية والصوتية التي حصلت عليها الصحيفة من جهاز مخابرات غربي أن صفقة تحرير الرهائن، كانت تقوم على دفع ملايين الدولارات نقدا للأشخاص والجماعات الذين لعبوا دور الوساطة لتحرير الرهائن، وهم أشخاص تدرجهم الولايات المتحدة منذ مدة طويلة على قوائم الإرهاب، بينهم قاسم سليماني نفسه الذي قبض من قطر 50 مليون دولار لإكمال الصفقة.