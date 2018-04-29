أميركا تعتقل 3 إيرانيين انتهكوا العقوبات ضد طهران

اتهمت وزارة العدل الأميركية، الأحد، ثلاثة رجال أعمال أميركيين من أصل إيراني في كاليفورنيا بانتهاك العقوبات ضد إيران، وقد تم اعتقالهم مؤقتًا من قبل السلطات.

ووفقاً لإذاعة "فردا" الأميركية الناطقة بالفارسية، فقد ذكر بيان للمدعي العام في كاليفورنيا الشمالية، الجمعة ، أن هؤلاء المتهمين الثلاثة هم كل من صدر عماد وعاظ وبوران آزاد وحسن علي مشير فاطمي.

وتم إلقاء القبض على هؤلاء التجار الثلاثة بعد تحقيقات من قبل وزارة التجارة ووزارة الأمن الداخلي وإدارة الضرائب الأميركية.

ووفقاً للبيان، فإن هؤلاء الثلاثة الذين كانوا يترددون بين طهران وكاليفورنيا قاموا بشراء قطع سيارات من الولايات المتحدة وإرسالها إلى شركتهم في ايران والتي تدعى "تكنولوجيا القارة الخضراء".

ووفقًا لبيان وزارة العدل الأميركية، فإن رجال الأعمال الثلاثة هؤلاء اتهموا بـ "انتهاكات خطيرة لنظام العقوبات ضد إيران" و"محاولات انتهاك قوانين مراقبة التصدير" والمنصوص عليها بموجب قانون IEEPA أو "التهريب".

وتصل عقوبة كل من الجريمتين الأوليين إلى 20 عاما في السجن وغرامة قدرها مليون دولار، كما أن عقوبة التهريب تصل إلى أحكام بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات وغرامة قدرها 25 ألف دولار.

ووفقاً للتقرير، فقد تم إطلاق سراح المتهمين الثلاث بكفالة مالية حتي موعد محاكمتهم في يونيو / حزيران المقبل.