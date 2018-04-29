اعتقال رئيس تحرير صحيفة إيرانية.. بعد تقرير عن الدعارة

اعتقل الأمن الإيراني رئيس تحرير صحيفة "شرق" الإصلاحية، مهدي رحمانيان، بسبب نشر الصحيفة تقريراً عن الدعارة في مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان، التي تعتبر مقصداً للسياحة الدينية، بسبب وجود مرقد علي بن موسى الرضا، ثامن أئمة الشيعة الاثنى عشرية.

وذكرت وكالة "إيسنا" للطلبة الإيرانيين السبت، أن رحمانيان اعتقل لدى وصوله إلى مدينة مشهد، بناء على مذكرة توقيف فضائية بعدما تم استدعاؤه للتحقيق في القضية.

ونقلت الصحيفة عن نائب المدعي العام في مشهد، حسن حيدري، أن الصحافي مهدي رحمانيان استفز مشاعر سكان منطقة رجائي، بعدما وصفت صحيفته تلك المنطقة بأنها أصبحت بؤرة للدعارة".

وأضاف حيدري أن السلطات القضائية طلبت من مكتب المدعي العام في مشهد "أن يعالج هذا الأمر ويتعامل مع مرتكب الجريمة".

وكانت صحيفة "شرق" نشرت تقريرا عن الدعارة في مدينة مشهد في 8 أبريل / نيسان الجاري، ذكرت فيه أن النساء في حي رجائي لا يخرجن من بيوتهن وقسم آخر يخرجن لغرض الدعارة فقط، وأن المنطقة أصبحت بؤرة للبغاء".

وأثار التقرير حفيظة المتشددين الذين قاموا بوقفة احتجاجية طالبوا فيها بمحاسبة الصحيفة، ما حدا برئيس التحرير أن يتوجه إلى مشهد بعد استدعائه من قبل المحكمة التي أصدرت مذكرة بتوقيفه وإحالته للسجن حتى موعد محاكمته.

من جهته، انتقد محمد جواد حق شناس، مسؤول اللجنة الثقافية والاجتماعية في مجلس بلدية طهران، اعتقال الصحافي رحمانيان، قائلا إنه ليس هناك مبرر لاعتقاله وهذا الموقف مستغرب من قبل القضاء"، على حد تعبيره.

وطالب حق شناس، في مقال له بوكالة "إيسنا" أن لا يتم توقيف رئيس تحرير الصحيفة حتى تنتهي مراحل التحقيق.