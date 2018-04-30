إيران تحجب تليغرام .. "يشجع على الفساد والبغاء"

أعلن القضاء الإيراني عن حجب تطبيق #تلغرام للتواصل الاجتماعي وهو الأكثر استخداما في #إيران لما قال إنه بات منبرا "لإهانة المقدسات" و"تحريض الناس على أعمال الشغب" في إشارة إلى الدور الذي لعبه هذا التطبيق أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

ووفقاً لوكالة "إيسنا" فقد جاء في قرار الفرع الثاني لمحكمة #طهران للثقافة والإعلام أن جميع مزودي خدمة الإنترنت في #إيران، لاسيما مشغلو البنية التحتية للاتصالات والهاتف، وحاملو تراخيص الخدمات الإلكترونية ملزمون بإغلاق الموقع الإلكتروني للتلغرام والتطبيق الخاص به منذ يوم الاثنين.

وجاء في الأمر القضائي أن المدعي العام اتهم التلغرام بـ "الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية" و"العمل ضد الأمن القومي من قبل الجماعات الإرهابية"، و"إهانة القيم الإسلامية" و"التحريض على الثورة والفوضى" و"انتشار الفساد والبغاء" و"تهريب السلع والعملات والمخدرات" و"عمليات الاحتيال" هي الأسباب التي دفعت بالسلطات لاغلاق التطبيق.

وأوضح البيان الصادر مفتش الفرع الثاني لنيابة الثقافة والاعلام في طهران أن تطبيق التلغرام هو تطبيق أجنبي ولا يراعي القوانين الإيرانية وقد قام بعدة أعمال تنتهك أمن البلاد كما كان مناخا مناسبا لنشاط الجماعات المناهضة".

هذا بينما تقول منظمات حقوقية إن الاحتجاجات والإضرابات التي تعم أنحاء مختلفة من إيران، هي التي دفعت بالسلطات الإيرانية لإغلاق تطبيق "تلغرام" الذي يستخدمه حوالي 45 مليون مواطن وكان له دور كبير في الحشد والتنسيق للاحتجاجات.

وكانت إيران قد ألغت الأسبوع الماضي الترخيص الصادر عام 2016 بخصوص تواجد خوادم تطبيق التراسل الفوري للتلغرام (CDN) في إيران.

وتروج السلطات الإيرانية لاستخدام التطبيقات المحلية الإيرانية مثل "سروش" و "كب" الداخليتين لكن نوابا وناشطين احتجوا علي ذلك قائلين أن المواطنين لا يثقون بالتطبيقات الداخلية في ظل سيطرة أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري عليها.