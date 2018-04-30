إيران تهدد بتخصيب أعلى لليورانيوم حال إلغاء اتفاق النووي

نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله إن إيران تستطيع من الناحية الفنية تخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كانت عليه قبل التوصل للاتفاق النووي.



وحذر صالحي الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الانسحاب من الاتفاق النووي قائلا: "إيران لا تناور، فنيا نحن مستعدون تماما لتخصيب اليورانيوم لمستوى أعلى مما كان عليه قبل التوصل للاتفاق النووي، أتمنى أن يعود ترمب إلى صوابه وألا ينسحب من الاتفاق".

وأمهل ترمب الأطراف الموقعة على الاتفاق المبرم عام 2015 حتى 12 مايو/ أيار "لإصلاح العيوب الرهيبة"في الاتفاق وإلا فإنه سيرفض تمديد تخفيف العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية.

وينص الاتفاق الذي أدى لرفع معظم العقوبات الدولية المفروضةعلى إيران عام 2016 على أن يظل مستوى تخصيب اليورانيوم في إيران عند 3.6 في المئة تقريبا.



وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء انشطاري تبلغ 20 بالمئة يتجاوز كثيرا الدرجة المطلوبة عادة لتزويد محطات الطاقة النوويةبالوقود وهي خمسة بالمئة، لكنها أقل أيضا بكثير من درجة النقاء الانشطاري اللازمة لصنع قنبلة نووية والتي تتراوح بين 80 و 90 بالمئة.