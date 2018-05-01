ألمانيا: سنجري تحليلا لمعلومات إسرائيل عن نووي إيران

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده ستحلل المعلومات التي قدمتها #إسرائيل عن أنشطة إيران النووية، الاثنين، لكن يجب الإبقاء على عمليات التفتيش المستقلة.

وأضاف المتحدث "من الواضح أن المجتمع الدولي يشكك في أن #إيران تنفذ برنامجا نوويا سلميا محضا".



وتابع "من أجل هذا السبب تم توقيع الاتفاق النووي في عام 2015 بما في ذلك تنفيذ اتفاق غير مسبوق مع نظام مراقبة قوي وشامل للوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد المتحدث على أنه من المهم الحفاظ على المراقبة المستقلة للتأكد من أن إيران تمتثل للاتفاق.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، #بنيامين_نتنياهو قد أعلن أن إسرائيل حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية.

وكشف أن تل أبيب تمتلك نسخاً طبق الأصل من الأرشيف النووي الإيراني، وتحتفظ به في خزائن ضخمة. وتعود وثائق وصور عرضها نتنياهو إلى سنوات مضت.

وقال إن طهران لديها المواد الكاملة لتصنيع السلاح النووي، مؤكداً أن إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية عام 2017 إلى موقع سري قرب طهران.