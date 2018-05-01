إيران رداً على نتنياهو: مدمن كذب مبتذل

بعد الوثائق التي كشفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، مساء الاثنين، اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية، الثلاثاء، أن الاتهامات التي وجهها نتنياهو مساء الاثنين بشأن البرنامج النووي الإيراني، هي من فعل شخص "مدمن على الكذب ويفتقر إلى الأفكار".

وقالت الوزارة في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني إن هذه التصريحات "المبتذلة وغير المجدية والمعيبة" تعود إلى "قادة صهاينة لا يرون وسيلة لضمان بقاء نظامهم غير الشرعي سوى تهديد الآخرين باستخدام الخدع ذاتها".

وأضافت "يجب أن يفهم نتنياهو والنظام الصهيوني سيئ السمعة قاتل الأطفال أن الرأي العام العالمي متعلم ويتمتع بما يكفي من الحكمة" لعدم تصديق مثل هذه التصريحات.

كما كتب وزير الخارجية الإيراني على حسابه على موقع تويتر مساء الاثنين "إن هذا الصبي لا يستطيع أن يكف عن الكذب"، واصفا تصريحات نتنياهو بـ"الادعاءات الكاذبة".

وأعلن نتنياهو مساء الاثنين أمام القنوات الإسرائيلية أن إسرائيل تمتلك "أدلة قطعية" على وجود خطة سرية يمكن لإيران تفعيلها في أي وقت لامتلاك القنبلة الذرية.

وتأتي هذه التصريحات قبل 12 يوماً من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ما إذا كان يعتزم الحفاظ على هذا الاتفاق الموقع عام 2015 أو الخروج منه.

يذكر أن هذا الاتفاق الذي وقعته إيران من جهة والدول العظمى من جهة أخرى (الصين، الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا إضافة إلى ألمانيا)، يهدف إلى الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي للعقوبات الدولية عن طهران.

ويُقدم اتفاق فيينا الذي عارضه نتنياهو منذ البداية، على أنه الوسيلة الوحيدة لتجنب امتلاك إيران السلاح النووي.