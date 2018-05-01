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إيران.. مسيرات يوم العمال تتحول لاحتجاجات ضد النظام

المصدر: العربية.نت - صالح حميد
مسيرة حاشدة أمام نقابة العمال الحكومية
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واصل العمال والتجار في مدينة بانك في محافظة كردستان غرب إيران، إضرابهم لليوم السابع عشر احتجاجاً على غلق المعابر الحدودية وزيادة الرسوم الجمركية.

كما تجمع عمال وأهالي مدينة سقز، في يوم العمال العالمي في ساحة جمي ولي خان، حيث هاجمتهم قوات الأمن واعتقلت عددا منهم.

أما في أصفهان، فقد احتشد عمال الصلب المتقاعدين احتجاجا على تدني المستحقات وظروف معيشتهم الصعبة وتجمعوا أمام صندوق المعاشات التقاعدية.

في مدينة كرج، قامت مجموعة من موظفي مؤسسة «توسعه البرز» بتنظيم تجمع احتجاجي أمام «خانه ملت» (بيت الشعب) لكنها تعرضت لهجوم من قبل القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وتم اعتقال عدد من المتظاهرين.

احتجاجات عمالية في إيران احتجاجات عمالية في إيران

وتحولت مسيرات #يوم_العمال العالمي في إيران لاحتجاجات ضد النظام، حيث هتف المتظاهرون بشعارات تنتقد استمرار الظلم والقمع وانهيار الوضع الاقتصادي، كما تنتقد الوضع السيئ للعمال وتدهور أوضاعهم المعيشية.

وانطلقت صباح الثلاثاء #مسيرة حاشدة في العاصمة #طهران من أمام نقابة العمال الحكومية، واحتجوا على عدم منح ترخيص لمسيرات شعبية وصولا إلى تجمعات أمام البرلمان الإيراني ومختلف شوارع العاصمة طهران ومحافظات إيران.

ونشرت صحيفة "إيران" الحكومية مقطعا عبر حسابها على "تويتر" يظهر مسيرة حاشدة أمام نقابة #العمال حيث هتف المتظاهرون بشعار "تحية للعامل.. الموت للظالم".

وتداول ناشطون مقطعا عن المتظاهرين في طهران في شارع "كارغر (العامل)" بطهران، وكتبوا أن قوات الأمن تحاول تفريق المتظاهرين هناك، وسط أنباء عن اعتقالات بصفوف المحتجين.

كما طالب متظاهرون بإطلاق سراح أعضاء النقابات العمالية الذين يقبعون في السجون بسبب تنظيمهم احتجاجات أو تحدثهم عن مطالب العمال.

وفي مدينة يزد، جنوب #إيران، تداول ناشطون مقطعا لمسيرة يوم العمال العالمي يهتف خلالها المتظاهرون بشعار: " العمال يقظون ويرفضون الاستغلال".

وأفاد ناشطون إيرانيون أن قوات الأمن الداخلي اعتقلت عددا من المتظاهرين أمام مجلس الشورى (البرلمان) وهم كل من حسين آذركشسب ومحسن ثقفي وبيمان أحمدي ومصطفي آقايي وبابك وافشين حيرتيان، وكذلك السيدة تهمينه خسروي.

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