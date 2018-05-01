إيران.. مسيرات يوم العمال تتحول لاحتجاجات ضد النظام

واصل العمال والتجار في مدينة بانك في محافظة كردستان غرب إيران، إضرابهم لليوم السابع عشر احتجاجاً على غلق المعابر الحدودية وزيادة الرسوم الجمركية.

كما تجمع عمال وأهالي مدينة سقز، في يوم العمال العالمي في ساحة جمي ولي خان، حيث هاجمتهم قوات الأمن واعتقلت عددا منهم.

أما في أصفهان، فقد احتشد عمال الصلب المتقاعدين احتجاجا على تدني المستحقات وظروف معيشتهم الصعبة وتجمعوا أمام صندوق المعاشات التقاعدية.

في مدينة كرج، قامت مجموعة من موظفي مؤسسة «توسعه البرز» بتنظيم تجمع احتجاجي أمام «خانه ملت» (بيت الشعب) لكنها تعرضت لهجوم من قبل القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وتم اعتقال عدد من المتظاهرين.

وتحولت مسيرات #يوم_العمال العالمي في إيران لاحتجاجات ضد النظام، حيث هتف المتظاهرون بشعارات تنتقد استمرار الظلم والقمع وانهيار الوضع الاقتصادي، كما تنتقد الوضع السيئ للعمال وتدهور أوضاعهم المعيشية.

وانطلقت صباح الثلاثاء #مسيرة حاشدة في العاصمة #طهران من أمام نقابة العمال الحكومية، واحتجوا على عدم منح ترخيص لمسيرات شعبية وصولا إلى تجمعات أمام البرلمان الإيراني ومختلف شوارع العاصمة طهران ومحافظات إيران.

ایلنا: جمع کثیری از کارگران واحدهای تولیدی و صنعتی با تجمع در مقابل خانه کارگر مراتب اعتراض خود را به عدم صدور مجوز برای راهپیمایی در روز جهانی کارگر اعلام کردند. pic.twitter.com/nDWb6Vah49 — روزنامه ایران (@IranNewspaper) May 1, 2018

ونشرت صحيفة "إيران" الحكومية مقطعا عبر حسابها على "تويتر" يظهر مسيرة حاشدة أمام نقابة #العمال حيث هتف المتظاهرون بشعار "تحية للعامل.. الموت للظالم".

وتداول ناشطون مقطعا عن المتظاهرين في طهران في شارع "كارغر (العامل)" بطهران، وكتبوا أن قوات الأمن تحاول تفريق المتظاهرين هناك، وسط أنباء عن اعتقالات بصفوف المحتجين.

شعار امروز کارگران مقابل مجلس:

کارگر بازداشتی آزاد باید گردد!#روز_جهانی_کارگر pic.twitter.com/wCmxnZrrru — alireza azami (@alireza_arad) May 1, 2018

كما طالب متظاهرون بإطلاق سراح أعضاء النقابات العمالية الذين يقبعون في السجون بسبب تنظيمهم احتجاجات أو تحدثهم عن مطالب العمال.

وفي مدينة يزد، جنوب #إيران، تداول ناشطون مقطعا لمسيرة يوم العمال العالمي يهتف خلالها المتظاهرون بشعار: " العمال يقظون ويرفضون الاستغلال".

وأفاد ناشطون إيرانيون أن قوات الأمن الداخلي اعتقلت عددا من المتظاهرين أمام مجلس الشورى (البرلمان) وهم كل من حسين آذركشسب ومحسن ثقفي وبيمان أحمدي ومصطفي آقايي وبابك وافشين حيرتيان، وكذلك السيدة تهمينه خسروي.