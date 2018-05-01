باريس: وثائق إسرائيل تظهر أهمية الإبقاء على نووي إيران

اعتبرت الخارجية الفرنسية الثلاثاء أن المعلومات التي قدمتها إسرائيل تبرز أهمية الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، لكنها أضافت أنه من الضروري مواصلة عمليات تفتيش الوكالة الذرية في إيران.

كما أوضحت أن المعلومات الإسرائيلية الجديدة قد تؤكد الحاجة لضمانات طويلة المدى بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأضافت الوزارة أن المعلومات الاستخباراتية التي قدمتها إسرائيل أكدت في جانب منها طبيعة البرنامج غير المدنية والتي كشفت عنها القوى الأوروبية في 2002، كما أكدت ضرورة الإبقاء على الاتفاق النووي وعمليات التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة.

يأتي هذا بعد أن عرضت إسرائيل العديد من الوثائق التي تثبت "كذب" إيران، بحسب ما أكد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

موضوع يهمك أثار العرض الدراماتيكي الذي قدمه نتنياهو، حول ما اعتبره أدلة على أن إيران خدعت العالم وكانت تملك برنامجاً نووياً عسكرياً... رسالة نتنياهو لطهران.. "سنطال أسراركم أينما كانت" العرب و العالم

وكان نتنياهو قد أعلن الاثنين أن بلاده حصلت على آلاف المستندات والوثائق التي تجرم برنامج إيران لتصنيع أسلحة نووية. وكشف أن تل أبيب تمتلك نسخاً طبق الأصل من الأرشيف النووي الإيراني، وتحتفظ به في خزائن ضخمة. وتعود وثائق وصور عرضها نتنياهو إلى سنوات مضت.

وقال إن طهران لديها المواد الكاملة لتصنيع السلاح النووي، مؤكداً أن إيران نقلت برنامج الأسلحة النووية عام 2017 إلى موقع سري قرب طهران.

وفي إعلان بمقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب، عرض نتنياهو العديد من الصور التي تثبت أن إيران لديها رؤوسا نووية. وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية أن إيران تمتلك مشروعاً سرياً لتصميم وإنتاج واختبار رؤوس حربية.

كما أكد الحصول على أكثر من 100 ألف وثيقة حول نشاط إيران النووي.