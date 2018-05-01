بريطانيا: كلمة نتنياهو كشفت أهمية بقاء قيود الاتفاق النووي

قالت #بريطانيا اليوم الثلاثاء إن كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو التي كشف فيها ما وصفها بأدلة على برنامج إيراني سري للأسلحة النووية، تؤكد أهمية الإبقاء على القيود المنصوص عليها في الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وقال وزير الخارجية بوريس جونسون إن #الاتفاق_النووي_الإيراني لا يعتمد على الثقة في نوايا إيران، ولكن على التحقق الصارم بما في ذلك الإجراءات التي تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول غير المسبوق لبرنامج إيران النووي".



وأضاف في بيان "حقيقة إجراء إيران أبحاثا حساسة سرا حتى عام 2003 توضح لماذا نحتاج للتفتيش المباغت الذي يسمح به الاتفاق النووي اليوم".



وقال "بنود التحقق الواردة في الاتفاق النووي الإيراني ستجعل من الصعب على إيران استئناف مثل هذه الأبحاث. وهذا سبب جيد آخر يدعو للإبقاء على الاتفاق مع البناء عليه كي نضع في الحسبان المخاوف المشروعة لدى الولايات المتحدة وشركائنا الآخرين".