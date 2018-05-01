بعد حظر تليغرام .. تغريدات قوية من وزير اتصالات إيران

بعد الحجب الذي فرضه أو كرسه القضاء الإيراني الاثنين على تطبيق تليغرام ، بحجة أنه يشجع على الشغب والفساد والبغاء، ويزعزع أمن الدولة، انتقد وزير الاتصالات الإيراني محمد آذري جهرمي، هذا القرار في سلسلة تغريدات نشرها الثلاثاء عبر حسابه على موقع تويتر.

وقال في تلك التغريدات إنه "في عصر الاتصالات لا يمكن منع الناس من الوصول الحر إلى المعلومات فإذا تم إغلاق تطبيق واحد سيتجه الناس نحو التطبيقات الأخرى البديلة".

كما أكد أن التكنولوجيا ليست جريمة ولا مفسدة، لكن البشر هم من قد يسيؤون استعمالها، ويرتكبون جرائم أو فسادا".

إلى ذلك، طالب الوزير بوضع سياسات إعلامية جديدة بدل إغلاق المواقع والتطبيقات وفرض الحجب وذلك وفقا للمعايير الدولية.

وفي مقابلة مع وكالة "ايسنا" الثلاثاء نفى ويزر الاتصالات الإيراني الإشاعات التي تحدثت عن استقالته وقال: "إنني عبرت عن آرائي التقنية بخصوص حجب التطبيقات وهذا ليس إعلان استقالة".

وأضاف: "لقد عارضت الحجب مرارا وتكرارا وما نواجهه بالنسبة لتليغرام يشبه ما واجهته روسيا في هذا الخصوص، وبالتالي يجب أن ندرس وضع سياسات مجدية بدل الحجب".

حظر إعلامي بعد خلاف مع مقرب من خامنئي

على صعيد آخر، أفادت وسائل إعلام إيرانية أن السلطات فرضت قبل أيام حظراً إعلامياً على وزير الاتصالات الإيراني محمد آذري جهرمي، وذلك لخلافاته مع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التي يسيطر عليها المتشددون المنافسون لحكومة روحاني.

ونقلت وكالة "بُرنا" الإيرانية، عن مصدر مطلع صحة فرض الحظر على وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وذكرت أن هذا القرار جاء عقب كشفه عن تفاصيل عقود مخالفة للقانون بين إدارة التلفزيون ومقاولين.

وبحسب التقرير، فإن سبب الحظر هو خلافات وزير الاتصالات بحكومة #روحاني مع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، علي عسكري، المعين من قبل المرشد الأعلى علي #خامنئي.

وبحسب الوكالة، فقد تم إبلاغ الدائرة السياسية وقسم الأخبار في هيئة الإذاعة والتلفزيون، بمنع نشر أي خبر عن وزير الاتصالات إلا بالتنسيق مع عسكري".

غير أن أوساطا إيرانية مقربة من الوزير أفادت بأن فرض الحظر عليه جاء عقب معارضته حظر تطبيق #تليغرام الذي أعلنت السلطات القضائية عن قرار إغلاقه نهائيا الاثنين.