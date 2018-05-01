شاهد إيرانية تصرخ قهراً: لماذا تصمتون؟ فليخسأ المرشد

تداول ناشطون إيرانيون بشكل واسع، الاثنين، فيديو يظهر "صرخة قهر" أطلقتها سيدة.

وفي حين ظهر الفيديو قبل 10 أيام إلا أنه أعيد تداوله بالأمس دون توافر أي معلومات عن مكان الواقعة.

وقد أشار ناشطون إلى أن تلك السيدة كانت تنتظر لأيام بغية استلام "عملة أجنبية" دون جدوى.

وبدت السيدة في الفيديو الذي يرجح أنه صور خلال أزمة انهيار العملة في 19 أبريل، تصرخ أمام حشد من الناس، قائلة: "ما هذا البلد؟ جمعينا مخنوقون وجالسون".

وأضافت: "كلنا مخنوقون، فليوصل أحد صوتنا للملالي الجالسين فوق. كل من ذهبنا إليه يقول لنا بأنه ليس معنياً بالموضوع. الصراف يقول غير معني، والبنك أيضاً. من المعني إذاً في هذا البلد الخراب؟ من المعني؟ لماذا جمعينا صامتون؟ ماذا نفعل؟ هل نذهب لنتسول أو نسرق في البلدان الأجنبية؟".

وتابعت متسائلة بغضب: "هل يجب أن يتحول أولادنا إلى لصوص؟ ليت أميركا تقصفنا كي يموت الجميع. والله أن نصبح خداما لأميركا أفضل من هذا الذل الذي نعيش فيه. فليخسأ بلدنا. فليخسأ المرشد".