إيرانيون يطلقون حملة طائرات ورقية ضد حجب تليغرام

أطلق إيرانيون في العاصمة طهران، حملة إلقاء طائرات ورقية مصممة على شكل شعار تطبيق "تليغرام" الشهير الذي حجبته السلطات وهي طريقة جديدة من الاحتجاج على حجب تطبيق تليغرام بدأ في روسيا.

وتداول الإيرانيون عبر مواقع التواصل، مقطعاً يظهر مجموعة من الشبان والفتيات تجمعوا في إحدى ساحات العاصمة طهران، مساء الثلاثاء، وهم يطلقون عدداً كبيراً من الطائرات الورقية التي تحمل شعار التليغرام احتجاجاً على قرار السلطات الأخير بإغلاق التطبيق الذي يستخدمه أكثر من 45 مليون مواطن.

وقبل يوم من ذلك، كان آلاف المتظاهرين في العاصمة الروسية قد أطلقوا الصواريخ الورقية احتجاجاً على حجب التليغرام في بلادهم.

وكان القضاء الإيراني أعلن الاثنين حجب تليغرام بتهمة "تحريض الناس على أعمال الشغب" في إشارة إلى الدور الذي لعبه هذا التطبيق أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

كما اتهم التليغرام بـ"العمل ضد الأمن القومي من خلال دعم الجماعات الإرهابية" و"إهانة المقدسات" و"التحريض على الثورة والفوضى" و"انتشار الفساد والبغاء" و"تهريب السلع والعملات والمخدرات" و"عمليات الاحتيال" و "تحريك النزعات القومية" في إيران، بحسب بيان لنيابة محكمة الثقافة والإعلام في طهران.

وتريد السلطات الإيرانية استبدال التطبيقات الأجنبية بالتطبيقات المحلية الإيرانية مثل "سروش" و "كب" الداخليتين، لكن نوابا وناشطين احتجوا على ذلك قائلين إن المواطنين لا يثقون بالتطبيقات الداخلية في ظل سيطرة أجهزة الاستخبارات والحرس الثوري عليها.

وكان وزير الاتصالات الإيراني محمد آذري جهرمي، انتقد الثلاثاء، قرار الحجب بينما يقول ناشطون إن حجب التليغرام يدل على فشل حكومة روحاني في تطبيق أبسط شعاراته الانتخابية خاصة حول الحريات العامة.

كما عبر مستشار روحاني للشؤون الإعلامية، حسام الدين آشنا، والذي يرأس مركز الدراسات الاستراتيجية التابع لرئاسة الجمهورية، عن معارضته لإغلاق تليغرام.

وقال آشنا في تغريدة عبر "تويتر" بأنه يوافق الرقابة وإغلاق بعض القنوات التي تنتهك القوانين ولكنه يعارض إغلاق التليغرام بشكل كامل.

وكان إعلان مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، في خطوة رمزية إغلاق قناته عبر تليغرام، الشهر الماضي، بسبب ما قال إنه "من أجل حماية المصالح الوطنية وإلغاء احتكار الفضاء الإلكتروني من قبل التطبيقات الأجنبية" إيعازاً مباشراً بحظر التطبيق.

كما أعلن الموقع الإعلامي للحكومة الإيرانية عن إغلاق الحساب الرسمي للرئيس حسن روحاني على شبكة التواصل الاجتماعي "تليغرام"، وذلك دعماً للشبكات المحلية البديلة، بحسب بيان للرئاسة الإيرانية.