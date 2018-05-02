محكمة أميركية تأمر إيران بدفع 6 مليارات دولار لضحايا 11/9

أمر قاض فيدرالي في نيويورك، الثلاثاء، إيران بدفع أكثر من 6 مليارات دولار تعويضات لأقارب نحو 1000 ضحية قضوا في هجمات 11 سبتمبر من عام 2001، بحسب وثائق حصلت عليها شبكة "إي بي سي نيوز ABC News" الأميركية.

وبحسب الحكم، فإن إيران وقوات الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني يتحملون مسؤولية مقتل 1008 شخص بعد دعوى أقامها أقربائهم.

الدعوى، التي أقيمت في البداية عام 2004، ثم تمت متابعتها عام 2016 بعد موافقة الكونغرس الأميركي على قانون لمكافحة ممولي الإرهاب، اتهمت إيران بتقديم المساعدة بما في ذلك التدريب، لمختطفي الطائرات في هجمات سبتمبر.

وبحسب ما نقلت "أي بي سي نيوزABC News "، أصدر القاضي جورج بي دانيلز تعويضات متفاوتة لذوي الضحايا، والتي بلغت 12.5 مليون دولار للزوجة أو الزوج، و8.5 مليون للوالدين، و8.5 مليون للأطفال و4.25 مليون للأشقاء.

وبحسب ما نقلت الشبكة الأميركية عن المحامي روبرت هايفلي، ممثل المدعين في القضية: "في ديسمبر 2011، عقدت محكمة فيدرالية في نيويورك جلسة استماع ووجدت أن الدلائل المقدمة تؤكد أن تقديم إيران للدعم المادي لتنظيم القاعدة كان السبب وراء هجمات 11 سبتمبر وما نجم عنها من أضرار وإصابات ووفيات".

وأضاف: "من الصعب تجاهل نتائج المحكمة الفيدرالية هذه عن مسؤولية إيران".

وتقول الشبكة إن الحكم رمزي إلى حد كبير، بينما لم تتجاوب إيران قط مع الدعاوى ومن غير المرجح أبدا أن تدفع التعويضات.

ويمنح الأمر القضائي أسر الضحايا الحق في الحصول على أموال من صندوق صغير من الأرصدة الإيرانية المحجوز عليها، وتم استخدامه في الماضي لتعويض أسر ضحايا هجمات ميليشيا "حزب الله" وأعمال العنف التي ارتكبتها إيران.