84 جريحاً بزلزال ضرب جنوب غرب إيران

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ریختر اليوم الأربعاء مدينتي "سي سخت" و"یاسوج" الواقعتين جنوب غربي إيران اليوم الأربعاء، مخلفاً 84 جريحاً.

ووفقا لوكالة "ايسنا" للطلبة الإيرانيين، فقد وقع الزلزال عند الساعة 8:38 دقيقة بحسب التوقيت المحلي (04:08 توقيت غرينتش)، بقوة 5.2 ريختر وبعمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض في مركز محافظة كهغلوية وبوير أحمد.

وأفادت الوكالة أنه لا يعرف إذا ما كانت هناك وفيات من بين المصابين الذين بلغ عددهم 84 جريحاً حيث إن إصابات بعضهم بليغة ويتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة في المستشفيات.

#زلزله ۵.۲ ریشتری صبح امروز در #یاسوج و #سی‌سخت تونسته چنین فشاری به کوهستان عظیم دنا وارد کنه. تنگ گنجه‌ای، منطقه کوه‌گل و مناطق دیگر ریزش کرده‌اند. حدودا ۷۰ نفر مصدوم شدند. ۲۰ نفر بستری شده‌اند. #زلزله#زلزله_سی_سخت#زلزله_یاسوج pic.twitter.com/EMxIyGENU7 — javad heydarian (@javadheydarian) May 2, 2018

وقد أعلن مجتبى خالدي المتحدث باسم مؤسسة الطوارئ الطبية في البلاد عن إيفاد 12 فريقاً طبياً للحالات الطبية الطارئة ومروحية إسعاف إلى مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد التي ضربها الزلزال.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن خالدي قوله إنه تم نقل عدد من المصابين إلى مراكز علاجية.

وأفادت الوكالة أن مروحيات قامت بالتحليق الجوي لتقييم الخسائر التي لحقت بالقرى المجاورة في هذه المحافظة وبعض قرى محافظة أصفهان المحاذية لها.