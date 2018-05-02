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84 جريحاً بزلزال ضرب جنوب غرب إيران

المصدر: العربية.نت – صالح حميد
أضرار خلفها الزلزال
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ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ریختر اليوم الأربعاء مدينتي "سي سخت" و"یاسوج" الواقعتين جنوب غربي إيران اليوم الأربعاء، مخلفاً 84 جريحاً.

ووفقا لوكالة "ايسنا" للطلبة الإيرانيين، فقد وقع الزلزال عند الساعة 8:38 دقيقة بحسب التوقيت المحلي (04:08 توقيت غرينتش)، بقوة 5.2 ريختر وبعمق 8 كيلومترات عن سطح الأرض في مركز محافظة كهغلوية وبوير أحمد.

تصدع المباني بسبب الزلزال تصدع المباني بسبب الزلزال

وأفادت الوكالة أنه لا يعرف إذا ما كانت هناك وفيات من بين المصابين الذين بلغ عددهم 84 جريحاً حيث إن إصابات بعضهم بليغة ويتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة في المستشفيات.

وقد أعلن مجتبى خالدي المتحدث باسم مؤسسة الطوارئ الطبية في البلاد عن إيفاد 12 فريقاً طبياً للحالات الطبية الطارئة ومروحية إسعاف إلى مدينة سي سخت بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد التي ضربها الزلزال.

تصدع المباني بسبب الزلزال تصدع المباني بسبب الزلزال

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "ارنا" عن خالدي قوله إنه تم نقل عدد من المصابين إلى مراكز علاجية.

وأفادت الوكالة أن مروحيات قامت بالتحليق الجوي لتقييم الخسائر التي لحقت بالقرى المجاورة في هذه المحافظة وبعض قرى محافظة أصفهان المحاذية لها.

أضرار خلفها الزلزال أضرار خلفها الزلزال

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