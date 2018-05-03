إيران: سننسحب من الاتفاق النووي إذا انسحبت منه الولايات المتحدة

أعلنت إيران أنها ستنسحب من الاتفاق النووي إذا انسحبت منه الولايات المتحدة.

قال وزير الخارجية الإيراني، اليوم الخميس، إن بلاده لن تعيد التفاوض على الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه في 2015 مع القوى الكبرى، وذلك مع اقتراب موعد نهائي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقوى العالمية من أجل "إصلاح" الاتفاق.

وقال الوزير محمد جواد ظريف في رسالة نشرت على يوتيوب "إيران لن تعيد التفاوض على ما تم الاتفاق عليه قبل سنوات وجرى تنفيذه... سنرفض أيضا أي تصديق عليه".

وأضاف أن الولايات المتحدة "دأبت على انتهاك الاتفاق النووي، ولاسيما بتخويف الآخرين لمنع الشركات من العودة إلى إيران".

وصرح مستشار خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن #إيران التزمت بتعهدادتها تجاه #الاتفاق_النووي دون أدنى خرق، لكنها لن تبقى في الاتفاق النووي إذا ما انسحب الولايات المتحدة الأميركية منه.