شاهد.. أكاديمي إيراني يشتبك مع ناشطة أهوازية لانتقادها النظام

قام أكاديمي إيراني يدعى الدكتور أبو الفضل بهشتي، بالاعتداء بالضرب والشتائم على #الناشطة_الأهوازية_شيماء_سيلاوي، وذلك على هامش ندوة عقدت، مساء الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل، حول فيلم يتناول ضحايا الألغام في العراق و #إيران.

ويظهر مقطع بثه نشطاء عبر مواقع التواصل وموقع يوتيوب، قيام الأكاديمي الإيراني الذي ادعى أنه يعمل لصالح أمن السفارة الإيرانية في بروكسل، بالضرب والشتم على الناشطة شيماء سيلاوي، ممثلة منظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

وكانت سيلاوي قد انتقدت في مداخلة لها خلال الندوة ما وصفته بالوضع الكارثي للأراضي الملغمة في كل من كردستان إيران وإقليم الأهواز، ووفاة وإعاقة الآلاف من المواطنين بسبب الألغام المدفونة في الأرض من مخلفات الحرب الإيرانية - العراقية (1980 - 1988).

وبعد انتهاء الندوة توجه الشخص الذي عرف نفسه بالدكتور أبوالفضل بهشتي، والذي قال إنه يعمل لأمن السفارة الإيرانية نحو شيماء سيلاوي، وبدأ يضربها على كتفها، ومن ثم انهال عليها بالشتائم بألفاظ نابية بزعمه أنها تبث دعاية معادية ضد نظام الجمهورية الإسلامية، بحسب بيان لمنظمة حقوق الإنسان الأهوازية.

ويتناول الفيلم الذي عرض برعاية الأمم المتحدة والسفارة السويدية في بروكسل ومهرجان وثائقيات حقوق الإنسان، قصة العقيد فاخر برواري الذي قتل في عمليات أبطال الألغام في كردستان العراق بأدوات بدائية.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الأهوازية في بيانها أن "تصرف الدكتور أبو الفضل بهشتي الذي يدعي أنه يمثل النظام الإيراني، يظهر الأساليب القمعية والترهيبية الخارجة عن القانون ضد نشطاء حقوق الإنسان".

وأضاف البيان أن "السيدة شيماء سيلاوي تحتفظ بحقها في رفع شكوى ضد المعتدي أمام السلطات البلجيكية".