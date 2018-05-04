روسيا: نحترم التزامات الاتفاق النووي الإيراني

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها، الجمعة، إن موسكو ستحترم التزاماتها ضمن #الاتفاق_النووي_الإيراني طالما فعلت الدول الأخرى ذلك.

وسيقرر الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، عندما تنتهي مهلة يوم 12مايو/ أيار، إن كان سينسحب من الاتفاق المبرم في 2015 الذي تم بموجبه تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.



وقالت #موسكو مرارا إنها ترغب في أن يبقى الاتفاق على حاله.



وأكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو ستعتبر أيضا أن أي تغيير في الاتفاق النووي غير مقبول.