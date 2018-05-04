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روسيا: نحترم التزامات الاتفاق النووي الإيراني

المصدر: رويترز
مقر الخارجية الروسية
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نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الخارجية قولها، الجمعة، إن موسكو ستحترم التزاماتها ضمن #الاتفاق_النووي_الإيراني طالما فعلت الدول الأخرى ذلك.

وسيقرر الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب، عندما تنتهي مهلة يوم 12مايو/ أيار، إن كان سينسحب من الاتفاق المبرم في 2015 الذي تم بموجبه تخفيف العقوبات الدولية على طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.

وقالت #موسكو مرارا إنها ترغب في أن يبقى الاتفاق على حاله.

وأكدت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، الجمعة، أن موسكو ستعتبر أيضا أن أي تغيير في الاتفاق النووي غير مقبول.

كلمات دالّة

#الاتفاق النووي الإيراني, #موسكو, #دونالد ترمب

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