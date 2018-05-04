نقاش أوروبي - أميركي حول مصير "نووي إيران"

ناقش عدد من النواب والخبراء الأوروبيين والأميركيين في بروكسل، مصير #الاتفاق_النووي الإيراني، وسط اتفاق الآراء على أنه اتفاق معيب، إلا أنهم اختلفوا حول إلغائه.

وتباينت الآراء، خلال الندوة التي نظمتها منظمة "متحدون ضد إيران النووية (UANI)" في نادي الصحافة ببروكسل، الأربعاء، حيث دافع رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الأوروبي، ديفيد مكاليستر، عن ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي.

يذكر أن منظمة UANI غير الحكومية في الولايات المتحدة أسسها شخصيات بارزة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لتسليط الضوء على الخطر الذي يشكله النظام الإيراني على المجتمع الدولي والعمل على منعه من الحصول على سلاح نووي.

ورأى مكاليستر أن الاتفاق يعتبر "أداة غير مسبوقة تسمح بتفتيش الأنشطة النووية"، التي تنفذها طهران.

وتحدث رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في إشارة إلى 12 أيار/مايو، وهو الموعد الذي حدده الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، كموعد نهائي، قائلاً: "لدينا عشرة أيام لنظهر لأصدقائنا وحلفائنا الأميركيين عواقب التخلي عن الاتفاق".

وقال مكاليستر إنه "يتفق مع الرئيس ترمب على أن هناك مشكلات يجب معالجتها" بالنسبة لإيران، مثل "انتهاك حقوق الإنسان، ودورها في سوريا أو إنتاج الصواريخ الباليستية".

وأضاف: "على الرغم من الموافقة على هذه القضايا، أعتقد أنه لا ينبغي لنا إسقاط الاتفاق النووي، وهو ثمرة 12 سنة من المفاوضات" .

وشدد المسؤول الأوروبي على أنه يعتقد أن إلغاء الاتفاق "من شأنه أن يقوض مصداقية الأمم المتحدة وكل الموقعين".

ومن هذا المنطلق، شدد مكاليستر على أن التراجع عن الاتفاق "سيضع في وضع صعب توقيع اتفاقيات مماثلة جديدة مع كوريا الشمالية على سبيل المثال".

من جانبه، دافع المدير السابق لإيران في مكتب مدير المخابرات الوطنية في الولايات المتحدة، نورمان رولي، وهو عضو بارز في المجلس الاستشاري في منظمة UANI، عن أن خطة العمل المشتركة بين ايران والولايات المتحدة "اتفاقية سياسية مع طهران"، يمكن إلغاؤها "في حالة عدم الامتثال".

وقال رولي إنه "من الجيد أن يكون هناك اتفاق" ، لكنه أشار إلى أن إيران "لا تفي بالتزاماتها في جوانب معينة"، والتي، في رأيه، "ستجعل من الضروري إصلاح شروط العلاقة مع طهران".