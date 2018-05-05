برلماني يحذّر إيران من تفويت فرصة المحادثات حول النووي

دعا جلال ميرزايي، ممثل محافظة إيلام في #البرلمان_الإيراني، الجمعة، السلطة في طهران إلى ما وصفه بـ "التفكير العقلاني"، والابتعاد عن القرارات والتصرفات "العاطفية والحماسية"، والقبول باقتراح الأوروبيين حول "محادثات جديدة " بشأن الملف النووي الإيراني، واغتنام الفرصة قبل فوات الأوان، حسب وصفه.

وحذّر ميرزايي المسؤولين من عدم التصرف بشكل انفعالي وعاطفي كي لا يضطر النظام إلى دفع فاتورة خروج #أميركا من الاتفاق، وتحمل مسؤولية ما بعد الخروج، حسب جريدة "كيهان لندن".

وأضاف ميرزايي: "إن "الظروف الحالية ليست بصالحنا، لذا يجب على الجمهورية الإسلامية أن تتصرف بشكل عقلاني، ودون اتخاذ أية خطوة ناتجة عن ردة فعل تجاه #الأميركيين وأن تقرر التفاوض مجدداً من أجل المصالح الوطنية العليا"، حسب وصفه.

واستطرد ميرزايي:" أن تجربة المفاوضات النووية تثبت بأنّ إيران ليست مكبلة الأيدي، والأبواب ليست مغلقة أمامها في المفاوضات، لأن الغربيين لم يضعوا شروطاً مسبقة للتفاوض الجديدة، لذا يجب مشاهدة ما تفعله الولايات المتحدة والأوروبيون، وما هي الأدوات والآليات التي يستخدمونها في التفاوض، ومعرفة الأمور التي يتمّ التفاوض بشأنها".

ومع ازدياد وتيرة التهديدات الأميركية بالانسحاب من #الاتفاق_النووي، لجأ معظم المسؤولين والسياسيين الإيرانين إلى سياسة التهديد بالخروج من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، أو تفعيل أجهزة الطرد المركزي وبدء التخصيب مرة أخرى.