روحاني ينتقد مجددا حظر تليغرام.. "غامزاً على القضاء"

انتقد الرئيس الإيراني حسن #روحاني الحظر الذي فرضته السلطة القضائية الخاضعة لسيطرة التيار المحافظ لتطبيق تليغرام للرسائل، قائلاً إن هذه الخطوة "تتنافى مع الديمقراطية"، طاعناً ومنتقداً القرار القضائي.



وقال التلفزيون الرسمي إن #إيران حظرت التطبيق الذي يستخدمه على نطاق واسع الإيرانيون والإعلام الرسمي والسياسيون والشركات الأسبوع الماضي لحماية الأمن القومي بعد أسابيع من اتخاذ روسيا خطوة مماثلة.

موضوع يهمك أعلن القضاء الإيراني عن حجب تطبيق #تلغرام للتواصل الاجتماعي وهو الأكثر استخداما في #إيران لما قال إنه بات منبرا... إيران تحجب تليغرام .. "يشجع على الفساد والبغاء" إيران

وتدرس إيران قرار الحظر منذ يناير عندما اندلعت احتجاجات بسبب أزمات اقتصادية في أكثر من 80 مدينة إيرانية وتحولت بعد ذلك إلى مظاهرات ضد النخبة الدينية والأمنية.

وقال بعض المسؤولين إن المحتجين استخدموا تليغرام لتنظيم المسيرات التي احتواها الحرس الثوري وميليشيا الباسيج التابعة لها في نهاية الأمر.

يذكر أن القضاء الإيراني أعلن في الأول من مايو حجب تطبيق #تليغرام للتواصل الاجتماعي وهو الأكثر استخداما في #إيران لما قال إنه بات منبرا "لإهانة المقدسات" و"تحريض الناس على أعمال الشغب" في إشارة إلى الدور الذي لعبه هذا التطبيق أثناء الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.