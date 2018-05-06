إيران تسجن 16 امرأة جندهن داعش في سوريا

أعلن ممثل ادعاء في طهران، الأحد، أن السلطات الإيرانية سجنت 16 امرأة ذهبن إلى #سوريا للانضمام لصفوف تنظيم داعش.



ونقل موقع "ميزان أون لاين" التابع للسلطة القضائية عن ممثل الادعاء عباس جعفري دولت آبادي قوله إن السلطات أمرتهن أيضا بدفع أي مبالغ حصلن عليها من التنظيم المتشدد.



وأضاف جعفري دولت آبادي: "هؤلاء النسوة ذهبن إلى سوريا لدعم داعش وتلقين التدريب الإرهابي ونفذن بعض العمليات هناك واعتقلن لدى عودتهن إلى إيران".

ومن ناحية أخرى، عقدت محكمة في طهران جلستها الخامسة لمحاكمة 8 رجال متهمين بقتل 18 شخصا في البرلمان وضريح الإمام آية الله روح الله الخميني العام الماضي، في أول هجوم دموي يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه في طهران.

وقالت إيران إن المسلحين والمهاجمين الانتحاريين الخمسة الذين قتلوا في الهجمات كانوا يحاربون داخل معاقل المتشددين في سوريا و #العراق. ووجهت الاتهامات إلى 26 شخصا في القضية.