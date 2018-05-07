إلغاء الاتفاق النووي يهدد صفقات شركات النفط والطيران

ذكرت شبكة "إي بي سي نيوز" الأميركية في تقرير لها، أن التهديد بانسحاب محتمل للولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي الإيراني يهدد صفقات شركات الطيران والنفط مع طهران.

وأشار التقرير إلى أن اتفاقيات جميع الشركات متعددة الجنسيات، التي لها علاقات تجارية ومصرفية مع الولايات المتحدة حول العالم، معرضة للخطر إذا تم إعادة فرض العقوبات الأميركية.

وكانت مجموعة إيرباص الأوروبية قد وقعت اتفاقية منذ عامين لبيع 100 طائرة بقيمة 19 مليار دولار مع شركة الخطوط الجوية الإيرانية.

وبعد ذلك بفترة قصيرة، وافقت شركة بوينغ الأميركية على بيع 80 طائرة بقيمة 17 مليار دولار إلى الخطوط الإيرانية (إيران إير). كما أبرمت بوينغ اتفاقية منفصلة لبيع طائرات بقيمة 3 مليارات دولار لخطوط "آسمان" الإيرانية.

وأفاد تقرير "إي بي سي نيوز" بأن التهديد بانسحاب الولايات المتحدة من قبل الرئيس دونالد #ترمب كان وحده كافياً لتخويف الشركات التي تنأى بنفسها عن المخاطر، مثل شركة بوينغ التي قامت بتأجيل تنفيذ العقود التي أبرمتها.

أما بالنسبة لشركات النفط، فهي لا تزال تتخوف من تنفيذ عقودها بسبب الخشية من عودة العقوبات، ما عدا شركة "توتال" الفرنسية العملاقة التي وقعت في تموز/يوليو الماضي اتفاقاً بقيمة 20 مليار دولار لمدة 20 عاماً مع إيران، وشركة نفط صينية لتطوير حقل الغاز الجنوبي الضخم في جنوب فارس.