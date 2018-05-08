تليغرام يهزم إيران.. وزير الاتصالات يقر "فشلنا"

بعد الحجب الذي فرضه أو كرسه القضاء الإيراني، الأسبوع الماضي، على تطبيق #تليغرام، بحجة أنه يشجع على الشغب والفساد والبغاء، ويزعزع أمن الدولة، أقر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني محمد جهرمي، الثلاثاء، بأن حظر التطبيق مني بالفشل.

وكشف أن 44 مليون إيراني ما زالوا يستخدمون التطبيق، بطريقة أو بأخرى، عبر برامج متنوعة، لتجاوز الحجب أو الحظر، بحسب ما نقلته وكالة إيسنا.

موضوع يهمك بعد الحجب الذي فرضه أو كرسه القضاء الإيراني الاثنين على تطبيق تليغرام ، بحجة أنه يشجع على الشغب والفساد والبغاء، ويزعزع... بعد حظر تليغرام .. تغريدات قوية من وزير اتصالات إيران إيران

إلى ذلك، أضاف أمام لجنة برلمانية أن 8 ملايين و200 ألف بدأوا يستخدمون برامج التواصل الاجتماعي المحلية، مكرراً موقفه السابق من الحظر.

كما كرر موقف حكومة الرئيس حسن روحاني الرافضة لحجب مواقع التواصل.

يذكر أن جهرمي كان انتقد في الأول من مايو القرار القضائي الذي كرس حجب تطبيق تليغرام، وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر، إنه "في عصر الاتصالات لا يمكن منع الناس من الوصول الحر إلى المعلومات، فإذا تم إغلاق تطبيق واحد سيتجه الناس نحو التطبيقات الأخرى البديلة".

كما أكد أن التكنولوجيا ليست جريمة ولا مفسدة، لكن البشر هم من قد يسيئون استعمالها، ويرتكبون جرائم أو فسادا".

إلى ذلك، طالب الوزير بوضع سياسات إعلامية جديدة بدل إغلاق المواقع والتطبيقات وفرض الحجب، وذلك وفقا للمعايير الدولية.