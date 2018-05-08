روحاني رداً على ترمب: سنعود لتخصيب اليورانيوم

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ردا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، إن بلاده ستعود لتخصيب اليورانيوم "إذا لزم الأمر".

‏وقال روحاني في كلمة متلفزة إن واشنطن لم تلتزم بما تتعهد به، وإن إيران ستنتظر أسابيع لتتشاور مع أصدقائها وحلفائها الملتزمين بالاتفاق قبل أن تبدأ بالتخصيب.

ورأى روحاني أن الشعب الإيراني يجب ألا يقلق من تبعات انسحاب أميركا من الاتفاق النووي⁩.

‏وأضاف "اتخذنا جملة من القرارات الاقتصادية تحسبا لهذا القرار الأميركي. هذا الاتفاق لم يكن بين أميركا وإيران بل كان اتفاقا دوليا، والحكومة الإيرانية التزمت بكل تعهداتها فيه"، حسب تعبيره.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني. وقال إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم.

وأضاف ترمب خلال خطاب من البيت الأبيض، أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط ويدعم المنظمات الإرهابية.

وأكد ترمب أن الاتفاق فشل في السيطرة على نشاط إيران في تطوير الأسلحة الباليستية. ولفت إلى أن ما حصل من المعاناة والموت والدمار كان بسبب إيران.

وشدد الرئيس الأميركي على أن #واشنطن لن تسمح لمن يهتف بـ "الموت لأميركا" بالحصول على سلاح نووي.