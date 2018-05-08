روحاني يستبق قرار ترمب: قد نواجه المشاكل لأشهر

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن بلاده يمكن أن "تواجه بعض المشكلات" قبيل إعلان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب عما إذا كانت أميركا ستنسحب من الاتفاق النووي.

وجاءت تصريحات #روحاني في لقاء بمؤتمر نفطي في طهران الثلاثاء. وقال: "من الممكن أن نواجه بعض المشكلات لشهرين أو ثلاثة، لكننا سنتجاوز ذلك".

إلى ذلك، أكد الرئيس الروحاني رغبة بلاده في الاستمرار في "العمل مع العالم، وعلى انخراط بناء مع العالم"، وهو ما يبدو أنه إشارة إلى أوروبا، التي عقدت عدداً من الصفقات التجارية مع إيران منذ إبرام الاتفاق النووي التاريخي مع طهران عام 2015.

كما قال:"سواء كنا في ظل عقوبات أم لا يجب أن نقف على قدمينا. هذا مهم جداً لتنمية بلادنا".

وكان روحاني ألمح، الاثنين، إلى أن إيران قد تبقى في الاتفاق النووي حتى إذا انسحبت الولايات المتحدة منه، ولكنه قال إن طهران ستقاوم بشدة الضغوط الأميركية للحد من نفوذها في الشرق الأوسط.

ويترقب المجتمع الدولي، مساء الثلاثاء، قرار ترمب، بعد أن أعلن أنه سيكشف قراره بشأن الاتفاق النووي الإيراني يوم الثلاثاء.

موضوع يهمك قال الرئيس الأميركي دونالد #ترمب إنه سيعلن قراراً بشأن الاتفاق النووي الإيراني الثلاثاء.وكتب ترمب على تويتر أنه سيعلن... ترمب يعلن موعد "الحسم" بشأن الاتفاق النووي أميركا

وكتب ترمب على تويتر أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل الثلاثاء الساعة 2.00 ظهراً (1800 بتوقيت غرينتش).

يذكر أن ترمب هدد مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".

وأمام ترمب حتى 12 أيار/مايو لكي يتخذ قراراً بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات أميركية على #إيران، وهو الأمر الذي سيوجه ضربة قوية للاتفاق.