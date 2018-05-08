روسيا: انسحاب أميركا المحتمل من "النووي" عواقبه وخيمة

أعلن الكرملين، الثلاثاء، أن انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من #الاتفاق_النووي مع #إيران ستكون له عواقب وخيمة.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحافيين، إنه ستكون هناك "عواقب حتمية وخيمة لأي تصرفات تؤدي إلى كسر لهذه الاتفاقات".

وكتب الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، على تويتر، الاثنين، أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل الثلاثاء الساعة 2.00 ظهراً (1800 بتوقيت غرينتش).

وهدد ترمب مراراً بالانسحاب من الاتفاق الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".

وبموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين قيدت إيران بشكل صارم قدرتها على تخصيب اليورانيوم في مسعى لإثبات أنها لا تحاول صنع قنابل ذرية. ومقابل ذلك حصلت إيران على تخفيف للعقوبات الاقتصادية.