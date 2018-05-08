فرنسا: اتفاق إيران عامل للسلام في منطقة مشتعلة

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، أن إضعاف #الاتفاق_النووي مع #إيران سيلهب منطقة مشتعلة، وذلك فيما تنتظر القوى العالمية معرفة إن كان الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، سيقرر اليوم الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق.



وصرحت بارلي، في مقابلة مع راديو (آر.تي.إل) الفرنسي، أن الاتفاق ليس مثالياً، لكنه نجح في تعليق البرنامج النووي العسكري لطهران وأن الإيرانيين يحترمون الاتفاق، قائلة إن "هذا الاتفاق... عامل للسلام والاستقرار في منطقة مشتعلة بشدة".

وكان مسؤول أميركي قد أشار الاثنين إلى أنه ليس من الواضح إن كانت جهود الحلفاء الأوروبيين لتهدئة مخاوف ترمب كافية لإنقاذ الاتفاق.

وكتب ترمب على تويتر، الاثنين، أنه سيعلن موقفه من الاتفاق المثير للجدل الثلاثاء الساعة 2.00 ظهراً (1800 بتوقيت غرينتش).

وهدد الرئيس الأميركي مراراً بالانسحاب من الاتفاق، الذي يقضي بتخفيف العقوبات عن إيران، مقابل الحد من قدرتها على تخصيب اليورانيوم ما لم يعمل الأوروبيون الموقعون على الاتفاق على "إصلاح عيوبه".

وبموجب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والصين، قيدت إيران بشكل صارم قدرتها على تخصيب اليورانيوم في مسعى لإثبات أنها لا تحاول صنع قنابل ذرية. ومقابل ذلك حصلت طهران على تخفيف للعقوبات الاقتصادية.