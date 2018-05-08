مسؤول إيراني:لن نقبل أي مطلب أوروبي خارج الاتفاق النووي

قال مسؤول إيراني كبير لوكالة رويترز اليوم الثلاثاء إن #إيران لن تقبل أي مطالب بجانب ما تم الاتفاق عليه ضمن #الاتفاق_النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية.

ويعلن الرئيس الأميركي دونالد #ترمب خلال ساعات ما إذا كان سينسحب من الاتفاق.

وقال المسؤول الإيراني لرويترز طالبا عدم نشر اسمه نظرا لحساسية المسألة "الدول الأوروبية الموقعة تحاول إقناع ترمب بالبقاء في الاتفاق لكن عليها أن تعلم أن إيران لن تقبل أبدا أي مطلب خارج نطاق الاتفاق".

وأضاف "على ترمب أن يعلم أنه مسؤول عن كل العواقب إذا انهار الاتفاق. دائما ما تفي إيران بالتزاماتها الدولية".