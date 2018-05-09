ميركل: نسعى إلى اتفاق نووي أشمل مع إيران

ذكرت المستشارة الألمانية #أنجيلا_ميركل، الأربعاء، أنه ينبغي عدم التشكيك في الاتفاق النووي مع إيران، لكن لابد من إجراء محادثات بشأن اتفاق أشمل يتجاوز نطاق الاتفاق الأصلي.



وعبرت ميركل عن شعورها بالأسف والقلق بشأن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق التاريخي الذي أبرم عام 2015 والذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، أن بلاده تريد الإبقاء على #الاتفاق_النووي مع إيران لأن الرئيس الأميركي ترمب لم يقدم بديلاً لمنع الجمهورية الإسلامية من صنع أسلحة ذرية.

وقال ماس في مؤتمر صحافي: "الاتفاق قائم. نريد الإبقاء على القيود وقواعد الشفافية".



وأضاف: "ليس واضحاً على الإطلاق طبيعة التصور الذي تراه الولايات المتحدة بديلا للاتفاق الذي يمنع #إيران من تطوير أسلحة نووية، ويضمن القدرة على التحقق من التزامها".

وقرر ترمب، الثلاثاء، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني ونعته بـ"الكارثي".

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض إن الاتفاق النووي كان لمصلحة إيران ولم يحقق السلم، وإن إلغاء الاتفاق سيجعل أميركا أكثر أمانا.

وأضاف ترمب أن النظام الإيراني يشعل الصراعات في الشرق الأوسط، ويدعم المنظمات الإرهابية.