الصين: على جميع الأطراف الالتزام بالاتفاق النووي

أعربت الصين، الأربعاء، عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، قائلة إنه يثير خطر الصراع في الشرق الأوسط.



وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنغ شوانغ في إفادة صحفية إن بكين ستحمي الاتفاق، وتدعو كل الأطراف المعنية للتحلي بالمسؤولية.

وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد ذكرت، الأربعاء، أن مبعوث الصين الخاص لقضايا الشرق الأوسط، جونغ شياو شنغ، قال إن على جميع الأطراف المشاركة في #الاتفاق_النووي مع إيران الالتزام به، واستخدام الحوار والمفاوضات لحل الخلاف.



ونقل تقرير الوكالة عن جونغ قوله للصحافيين بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في #طهران إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون بين جميع الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إن انسحاب #الولايات_المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني مؤسف للغاية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد انسحب، الثلاثاء، من الاتفاق الذي أبرمه سلفه باراك أوباما عام 2015 مع 5 قوى كبرى وإيران.

ويستهدف الاتفاق منع طهران من حيازة قنبلة نووية.