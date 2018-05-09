عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية إيران

الوكالة الذرية: إيران تحت أقوى نظام للتحقق النووي

المصدر: دبي - العربية.نت
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو
رابط مختصر

قال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن #إيران تفي بالتزاماتها بموجب #الاتفاق_النووي مع القوى العالمية.

وفي بيان مقتضب، الأربعاء، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو إنه: "حتى اليوم، يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تؤكد أن إيران تنفذ التزاماتها النووية".

وأضاف أمانو: "تخضع إيران لأقوى نظام للتحقق النووي في العالم بموجب (الاتفاق)، وهو مكسب هام للتحقق".

وكلفت الوكالة ومقرها #فيينا بمراقبة والتحقق من التزام إيران باتفاق إيران 2015 مع القوى العالمية الست.

وكان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، الثلاثاء.

كلمات دالّة

#إيران, #فيينا, #الاتفاق النووي, #ترمب

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر