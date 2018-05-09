إيران: لسنا ملتزمين باحترام تعهداتنا بموجب الاتفاق

نقل التلفزيون الإيراني، الأربعاء، عن رئيس البرلمان، علي لاريجاني، قوله إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 انتهاك للاتفاق، ومن شأنه أن يعزل الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال لاريجاني إن الرئيس الأميركي لا يصلح لمنصبه، وذلك وفقاً لما أورده موقع ميزان، الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران.

وأضاف لاريجاني: "ترمب ليس لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور".

وبحسب التلفزيون الإيراني، قال لاريجاني: "تخلي ترمب عن الاتفاق النووي استعراض دبلوماسي... إيران ليست ملتزمة باحترام تعهداتها بموجب الاتفاق النووي في ظل الوضع الحالي... إنه تهديد للسلم والأمن... لست متأكداً مما إذا كان الموقعون الأوروبيون على الاتفاق سيوفون بتعهداتهم".



وأضاف: "من الواضح أن ترمب لا يفهم سوى لغة القوة".



وأعلن ترامب أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما زاد المخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط وأغضب حلفاء واشنطن الأوروبيين، وأثار حالة من الغموض بشأن إمدادات النفط العالمية.

وفي بداية جلسة البرلمان أحرق النواب علماً أميركياً ونسخة رمزيةمن الاتفاق النووي، الذي أعلن ترمب انسحابه منه أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية بأن النواب رددوا كذلك هتاف "الموت لأميركا".