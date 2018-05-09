شاهد.. نواب البرلمان الإيراني يضرمون النار بعلم أميركا

قام النواب في البرلمان الإيراني بإضرام النار في علم أميركي من الورق في أعقاب إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مرددين شعار "الموت لأميركا".

وقام النواب بمظاهرة مرتجلة داخل البرلمان، الأربعاء، بعد يوم على قرار ترمب، كما أحرقوا قطعة من الورق تمثل الاتفاق النووي.

A number of Iranian MPs set the American flag & the #JCPOA on fire on the floor of #Iran's parliament while shouting "Down with America." The speaker of the parliament Ali Larijani jokes, "It doesn't [want] to catch on fire either!" #IranDeal pic.twitter.com/9ODlzBmyi5 — Reza H. Akbari (@rezahakbari) May 9, 2018

ولطالما استخدم شعار "الموت لأميركا" في إيران منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 1979، كما كان شائعاً سماعه داخل البرلمان، ولكن تظاهرة اليوم الأربعاء تظهر الغضب العام الذي ساد إيران عقب قرار ترمب.

ونقل التلفزيون الإيراني، الأربعاء، عن رئيس البرلمان، علي لاريجاني، قوله إن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 انتهاك للاتفاق، ومن شأنه أن يعزل الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال لاريجاني إن الرئيس الأميركي لا يصلح لمنصبه، وذلك وفقاً لما أورده موقع ميزان، الموقع الإلكتروني للسلطة القضائية في إيران.

وأضاف لاريجاني: "ترمب ليس لديه القدرة العقلية للتعامل مع الأمور".

وأعلن ترمب أمس الثلاثاء انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، مما زاد المخاوف من نشوب صراع في الشرق الأوسط، وأغضب حلفاء واشنطن الأوروبيين، وأثار حالة من الغموض بشأن إمدادات النفط العالمية.