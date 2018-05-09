وزير الدفاع الإيراني: لا يمكن تهديد إيران عسكرياً

أكد وزير الدفاع الإيراني #أمير_حاتمي قوله الأربعاء إنه لا يمكن لأي قوة خارجية تهديد إيران عسكريا وذلك بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من #الاتفاق_النووي المبرم عام 2015، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

وقال حاتمي: "اليوم وبالنظر إلى القدرات الدفاعية لبلادنا نحن في وضع لا يمكن أن تتعرض فيه إيران الإسلامية لتهديد عسكري من جانب أي قوة خارجية".



وأشار وزير الدفاع إلى دور الجيش الإيراني في مواجهة المسلحين في العراق وسوريا باعتباره أحدث إنجازات القوات المسلحة الإيرانية.

وقال حاتمي إن إيران ستواصل تطوير برنامجها الصاروخي. وأشار الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب إلى أن عدم وجود أي بند في الاتفاق النووي الإيراني يحد من تطوير الصواريخ كان أحد الأسباب التي دفعته للانسحاب من الاتفاق.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن حاتمي قوله "سنزيد من قوتنا الدفاعية يوما بعد يوم وسنقوم بتحديث صواريخنا وفقا لجدولنا الزمني لنفقأ عين كل من يضمر الشر لشعبنا".