الحرس الثوري يلوح بمواجهة..أوروبا عاجزة عن إنقاذ النووي

نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني قوله الخميس، إن الدول الأوروبية عاجزة عن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب منه.

ونسبت فارس إلى البريجادير جنرال حسين سلامي قوله "أوروبا لا تستطيع التحرك بشكل مستقل فيما يتعلق بالاتفاق النووي". وجاءت تصريحاته بعد أن قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا أنها لا تزال ملتزمة بالاتفاق.



ونقل عن سلامي قوله "أعداء إيران لا يسعون للمواجهة العسكرية. يريدون الضغط على بلادنا بالعزلة الاقتصادية. المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة هؤلاء الأعداء وليس الدبلوماسية".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني كان أكد يوم الثلاثاء أن طهران ستبقى ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم في 2015 رغم قرار ترمب الانسحاب منه، لكنه أضاف أنه يعتقد أن أمام أوروبا "فرصة محدودة" للحفاظ على الاتفاق.



كما شكك الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاءفي قدرة الموقعين الأوروبيين على الاتفاق على ضمان مصالح طهران،مضيفا "لا أثق في هذه الدول".

وكان ترمب أعلن يوم الثلاثاء انسحابه من الاتفاق النووي، قائلاًً "إنه سيعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران. وستستهدف هذه العقوبات أيضا الشركات الأجنبية التي تدخل في أنشطة عمل مع طهران"