خبراء في واشنطن يبحثون خطر برنامج الصواريخ الإيرانية

بحث خبراء في واشنطن خطر #برنامج_الصواريخ_الإيرانية وعلاقاته مع برنامج الأسلحة النووية وتداعياته الخطيرة على المنطقة وسبل التصدي لها.

وتحدث في الندوة، التي نظمتها ممثلية "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" في الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، عدد من كبار المسؤولين الأميركيين السابقين وخبراء دوليون بارزون في مجال الأسلحة النووية والصواريخ.

وشهدت الندوة عرض تقرير عن تركيبة الصواريخ الباليستية الإيرانية باعتبارها خطوة نحو تصنيع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وكذلك تناولت تفاصيل البرنامج الصاروخي الإيراني وتنظيمه وهيكله وإنتاجه وبنيته التحتية للتنمية ومنصات الإطلاق ومراكز القيادة العاملة داخل إيران، فضلاً عن المساعدات الخارجية له.

وقال علي رضا جعفر زادة، مساعد ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إن التقرير يشير إلى مجال يسمى خلق الأزمات والإرهاب وهما ضروريان لاستمرار حياة النظام الإيراني".

ومن جهته، أكد السفير روبرت جوزيف، نائب وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الحد من التسلح، على أن "رد الفعل السلبي للنظام الإيراني على انسحاب #الولايات_المتحدة من الاتفاق الشامل المشترك كان متوقعاً، وبنظرة إلى الماضي نجد أنه كلما تم التعامل مع هذا النظام بحزم تراجع".

وأضاف: "يجب أن تتضمن أي اتفاقية جديدة التعامل مع البرنامج الصاروخي للنظام ودعمه للإرهاب ومزيد من القيود على برنامجه النووي".

وبدوره قال المساعد السابق لرئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أولي هاينونن، إن "كيفية تحييد أي برنامج نووي تتضمن أولا تشخيص حجم تقدم البرنامج ووضعه الحالي، ثم البدء في القضاء على ما اكتسبه من القدرة النووية على مراحل".

وأضاف: "على حد علمي لم توقف #إيران برنامجها النووي في أي مرحلة من المراحل، ولذا يجب إتاحة وصول المفتشين إلى المواقع والمعدات والعلماء النوويين".

أما ماتيو كرونيغ الأستاذ في جامعة جورج تاون فأكد أن "برنامج الصواريخ الإيراني يمكن أن يستهدف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة"، موضحاً أن "الاتفاق النووي لم يتطرق إلى هذه القضية وهذا كان نقصًا كبيرًا ".

ورأى كرونيغ أن "منح النظام الإيراني حق تخصيب اليورانيوم كان من العيوب الكبيرة في الاتفاق النووي، حيث لم تسمح أميركا حتى لأقرب حلفائها بالقيام بذلك". وأضاف: "على سبيل المثال، كان لدى كوريا الجنوبية برنامج لتخصيب اليورانيوم، ولكن في اتفاق مع الولايات المتحدة، تقرر إيقاف البرنامج".

وخلال الندوة، تحدث السفير جوزيف دي تراني، المدير السابق للمركز الوطني لعدم الانتشار النووي، وقال إن "برنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك صواريخ شهاب 1 و2 و3 هو جزء من برنامج نووي". وشدد على أن " توسيع برنامج إيران الصاروخي أدى إلى سباق تسلح في المنطقة".