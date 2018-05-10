روحاني: إيران لا تريد "توترات جديدة" بالمنطقة

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من دون التطرق إلى الضربات الإسرائيلية في سوريا، إن إيران لا تريد "توترات جديدة" في الشرق الأوسط.

وكانت إسرائيل شنت ليلة الأربعاء الخميس عشرات الغارات الجوية على أهداف عسكرية أكدت أنها إيرانية في سوريا، موضحة أنها ترد بذلك على قصف صاروخي إيراني على الجولان.

ورداً على سؤال لفرانس برس، فضلت وزارة الخارجية الإيرانية عدم التعليق على هذه المعلومات.

وأضاف روحاني، بحسب الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية، "لقد عملت إيران على الدوام على خفض التوترات في المنطقة، في محاولة لتعزيز الأمن والاستقرار".

وتابع الرئيس الإيراني: "إن إيران لا تريد توترات جديدة في المنطقة".

وبعد أن أشار روحاني إلى وجود "خبراء عسكريين إيرانيين في سوريا" أوضح أن "قتال إيران إلى جانب الشعبين السوري والعراقي ضد إرهابي داعش، أتاح قيام استقرار نسبي في سوريا، واستقرار جيد في العراق، الأمر الذي يتناسب مع مصالح المنطقة والعالم وأوروبا".