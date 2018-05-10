متحدون ضد إيران نووية: ندعم قرار ترمب الشجاع

اعتبر رئيس منظمة "متحدون ضد إيران نووية" السيناتور الأميركي السابق، جوزيف ليبرمان، والرئيس التنفيذي للمنظمة مارك دي. والاس، في بيان مشترك أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد #ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني بأنه "قرار شجاع".

وجاء في البيان: "بصفتنا قادة متحدون ضد إيران نووية UANI، عارضنا بقوة خطة العمل الشاملة المشتركةJCPOA لأنها لم تمنع #إيران من الحصول على أسلحة نووية. لقد أوقفت فقط برنامج تطوير الأسلحة النووية لفترة من الوقت، إذا ما احتفظت بالوعود التي قطعتها في الاتفاق النووي".

وأضاف البيان: "لهذا السبب نعتقد أن الرئيس ترمب اتخذ القرار الصحيح والشجاع في إنهاء مشاركة أميركا في خطة العمل الشاملة المشتركة، وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وذكر أن الولايات المتحدة تبقى مفتوحة للدبلوماسية التي من شأنها أن تحقق اتفاقية أفضل".

واعتبر القياديان أن "طموحات الهيمنة الإقليمية الإيرانية زعزعت استقرار #الشرق_الأوسط، وهددت حلفاءنا وتشكل خطراً على الأمن القومي الأميركي".

وشدد قادة منظمة متحدون ضد إيران نووية على أنه "من الأهمية بمكان أن نوظف استراتيجية دبلوماسية قوية وأن نستخدم إعادة فرض العقوبات الثانوية كوسيلة لضمان التوصل إلى اتفاق شامل يحد من تخفيف العقوبات على إيران ويتخلى عن طموحاتها النووية، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للإرهاب، والسعي إلى الهيمنة الإقليمية، وانتهاكات حقوق الإنسان".

من جهته، قال نورمان رول، مستشار UANI ومدير بعثة سابق لمدير الاستخبارات الوطنية الأميركية حول إيران إن "هذا وقت خطير وصعب بالنسبة لإيران، حيث توقف اقتصادهم".

وأضاف: "إن أحد النجاحات الكبرى للاتفاق النووي هو أنه من خلال رفع العقوبات، التي زعم القادة الإيرانيون أنها كانت الأسباب التي جعلت إيران تواجه مشاكل اقتصادية، رأى الشعب الإيراني أن الأمر لم يكن كذلك، بل إن سوء إدارة حكومتهم كان السبب في تدهور الاقتصاد وإنفاقها على التدخلات الخارجية".

وقال رول في مقابلة مع الإذاعة الوطنية الأميركية إن إدارة ترمب جادة في مواجهة دعم إيران للإرهاب، وبدأت بترتيب الأوراق للمضي في ذلك.