إيران تتجاهل الرد على تدمير قواعدها بسوريا

علقت #إيران بعد صمت دام يومين على الإعلان الإسرائيلي حول تدمير البنية التحتية في سوريا، وقالت إنها تعتبر ذلك "انتهاكا للسيادة السورية"، من دون الإشارة إلى استهداف قواعدها أو جنودها وميليشياتها ومستشاريها.

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، الهجوم الإسرائيلي بأنه "عمل عدواني ومثالاً صارخا لنزعة الهيمنة وإثارة الأزمات وفبركة الأكاذيب"، على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن قاسمي قوله مساء الخميس، إن "الدفاع المشروع والمقابل أمام عمليات المعتدين من حق الحكومة والشعب السوري".

يأتي هذا بينما لا تزال القيادات العسكرية الإيرانية تلتزم الصمت إزاء التصريحات الإسرائيلية التي كشفت إطلاق #فيلق_القدس التابع للحرس الثوري الإيراني بقيادة قاسم #سليماني صواريخ على الجولان ما دفع بإسرائيل أن ترد بشكل واسع وشامل وتمر عشرات الأهداف الإيرانية في سوريا.

وكان الرئيس الإيراني حسن #روحاني، قال خلال محادثة هاتفية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس، إن بلاده لا تريد توترات جديدة في المنطقة، دون أن يتطرق إلى الضربات الإسرائيلية في سوريا.

هذا بينما اكتفت وكالات الأنباء الإيرانية بنقل أخبار الغارات والقصف الإسرائيلي من مواقع النظام السوري أو الإعلام الموالي لها في بعض دول المنطقة، بينما صمت قادة الحرس الثوري عن التهديدات على غير العادة.

ووسط هذا الصمت، نفى عضوان في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية والأمن القومي في #البرلمان الإيراني، وهما أبو الفضل حسن بيغي ومحمد جواد جمالي، دور الحرس الثوري في هذه المواجهات.