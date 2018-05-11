هذه محطات ظريف لمحاولة إنقاذ الاتفاق النووي

يزور وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد #ظريف، #بكين و #موسكو و #بروكسل، للتباحث في سبل إنقاذ #الاتفاق_النووي، بعد خروج الولايات المتحدة منه، وفق ما أعلن المتحدث باسمه الجمعة لوكالة فرانس برس.

وقال المتحدث إن ظريف، الذي سيرافقه مسؤولون اقتصاديون إيرانيون: "سيغادر طهران مساء السبت متوجهاً إلى بكين قبل أن ينتقل إلى موسكو ومن ثم إلى بروكسل".

وأضاف "في مطلع الأسبوع، سيعقد لقاء في بروكسل مع نظرائه الفرنسي والألماني والبريطاني وفيديريكا موغيريني" وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي.

وستعقد هذه اللقاءات بعد أسبوع على قرار الرئيس الأميركي، دونالد #ترمب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يريد الأوروبيون إنقاذه.

وبدأ الأوروبيون محادثات اعتباراً من الأربعاء لإقناع إيران بعدم الخروج من الاتفاق الذي يحد من برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات عنها.

وكررت الصين وروسيا الموقعتان أيضاً على الاتفاق المبرم عام 2015 تعهدهما بالحفاظ عليه.