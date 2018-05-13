إيران.. إعدام 8 على علاقة بهجمات "داعش" على البرلمان

قضت محكمة إيرانية، الأحد، بإعدام ثمانية رجال فيما يتصل بهجمات أودت بحياة 18 شخصاً عند البرلمان ومرقد روح الله الخميني العام الماضي، وذلك في أول عملية ينفذها تنظيم #داعش في #إيران وتسفر عن سقوط قتلى.

وقال رئيس المحكمة الثورية في طهران، موسى غضنفر آبادي، للتلفزيون الرسمي، إن الحكم الصادر عن المحكمة بعد سبع جلسات يمكن الطعن عليه أمام المحكمة العليا.

وأعلن "داعش" مسؤوليته عن الهجمات، التي لم يسبق لها مثيل في إيران، إذ هاجم انتحاريون ومسلحون البرلمان ومرقد الخميني في طهران.

وتشير وسائل الإعلام الرسمية إلى أن 18 مشتبهاً بهم آخرين ما زالوا يواجهون اتهامات على خلفية الهجمات.

وقالت طهران إن المسلحين والانتحاريين الخمسة الذين قتلوا في الهجمات، كانوا في سوريا والعراق حيث كان التنظيم يسيطر على مساحات واسعة.