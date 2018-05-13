إيران تلين لهجتها.. "قد نبقى ملتزمين بالاتفاق النووي"

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد أن طهران ستظل ملتزمة بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 إذا ضمنت حماية مصالحها، مضيفا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق "انتهاك للمعايير الأخلاقية".



وقال روحاني خلال اجتماع مع رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا الذي يزور طهران "الانسحاب الأميركي... انتهاك للمعايير الأخلاقية والسياسية والسبل الدبلوماسية السلمية والمقررات العالمية".



وتابع في تصريحات بثها التلفزيون الإيراني "إذا التزمت الدول الخمس المتبقية بالاتفاق فإن إيران ستبقى فيه رغم أنف أميركا".



وكان قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق النووي أغضب حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين وأثار حالة من عدم اليقين بشأن إمدادات النفط العالمية ومخاوف من اندلاع صراع في الشرق الأوسط.



وقالت إيران إنها ستظل ملتزمة بالاتفاق، الذي وقعت عليه أيضا بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إذا ضمنت القوى التي ما زالت تدعم الاتفاق حماية طهران من العقوبات على قطاعات رئيسية مثل قطاع النفط.



وفيما تعتبر محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق بعد انسحاب واشنطن، بدأ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف جولة للقوى العالمية.