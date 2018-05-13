مجلس الخبراء يطالب روحاني بالاعتذار عن الاتفاق النووي

طالب #مجلس_الخبراء_الإيراني، رئيس البلاد #حسن_روحاني، بالاعتذار للشعب لعدم مراعاته الخطوط الحمراء التي وضعها المرشد علي خامنئي حيال الاتفاق النووي.

جاء ذلك في بيان صدر عن رئيس مجلس خبراء الإيراني #أحمد_جنتي، الأحد، ونشر على موقع المجلس على شبكة الإنترنت.

وأضاف البيان: المرشد الإيراني #علي_خامنئي كان ضد المفاوضات النووية، مبينا أنه لم تؤخذ الضمانات اللازمة من دول 5+1 في الاتفاقية.

ولفت إلى أن خامنئي أكد مرارا أنه لا يأمل شيئا من المباحثات، مضيفا: لم تتم مراعاة الخطوط الحمراء للمرشد الإيراني في هذه الاتفاقية.

وتابع: على روحاني أن يكشف بطريقة شفافة الخسائر الناجمة عن الاتفاقية، وأن يعتذر للشعب الإيراني.

ويتولى مجلس الخبراء الإيراني، مهمة انتخاب المرشد، ويتألف عدد أعضاء من 88 شخصا.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، الأسبوع الماضي، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني.