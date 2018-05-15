أوروبا تبحث عن مخرج من أزمة الاتفاق النووي الإيراني

تحاول الدبلوماسية الأوروبية، الثلاثاء، في بروكسل إيجاد مخرج من مأزق الاتفاق النووي بعد انسحاب #الولايات_المتحدة.

وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع أن الموقف الأوروبي يتركز في المرحلة الراهنة حول ضمان استمرار تنفيذ #الاتفاق_النووي. وتعتقد المصادر التي رفضت ذكر هويتها أن الحفاظ على الاتفاق قد يشكل أساساً لمباحثات لاحقة حول تداعيات القرار الأميركي.

وعلمت "العربية" أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد #ظريف، طلب دعوة اللجنة المشتركة إلى عقد اجتماع استثنائي. وجاء ذلك في مباحثات ثنائية أجراها مع الممثلة السامية في الاتحاد الاوروبي #فيدريكا_موغريني.

ويعقد وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث اجتماعاً مع موغريني ظهر الثلاثاء في بروكسل، وذلك لتنسيق الموقف الأوروبي قبل الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني مساء اليوم.

وقال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن #المفوضية_الأوروبية ستبحث الأربعاء في بروكسل رزمة حوافز لتشجيع التعاون مع إيران وذلك قبل ساعات من مباحثات يجريها زعماء الاتحاد الأوروبي حول وسائل تحصين مصالح المؤسسات الأوروبية.